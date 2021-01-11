6 ok ve 6 partinin hikayesi: 2010 yılında kurgu ve kasetlerle koltuğa geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hikayesi

Türk siyaseti köklü bir değişim ve gelişimi bir arada yaşıyor. Bu değişim yaşanırken en önemli dönemeçlerden biri bundan tam 11 yıl önce yaşandı. 2010 yılı CHP için kurgulanan yeni bir dönemin işaretleriyle doluydu. Bu yıl Genel Başkan Deniz Baykal için yolun sonu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu önce aday olmayacağını açıkladı ancak kısa süre sonra da adayım dedi. Ve böylece 11 yıldır süren CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Baykal'ın CHP liderliğini bırakması ve bazı MHP'lilerin siyasetten uzaklaşmasıyla sonuçlanan kaset kumpasıyla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ'cü polislerin teknik takip ve izleme ile elde ettiği görüntülerin daha sonra siyasi hayatı dizayn etmek için internette yayınlandığına dikkat çekti. Baykal CHP'den tasfiye edilirken, savcıya göre MHP'de de asıl amaç Bahçeli'yi devre dışı bırakmaktı.Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kumpasıyla koltuğa oturduğu resmi kayıtlara da geçmişti. İşte CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun hikayesi...