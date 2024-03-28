53 ilde Narkoçelik operasyonu! 1 ton 43 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 53 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 43 kilogram uyuşturucu 387 bin adet hap ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda 434 zehir tacirinin yakalandığını da bildirdi.

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