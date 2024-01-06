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46 ilde zehir tacirlerine Narkogüç-42 operasyonu: 364 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 09:24
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ""Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” operasyonlarında; 1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." açıklamasında bulundu.
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46 ilde zehir tacirlerine Narkogüç-42 operasyonu
46 ilde zehir tacirlerine Narkogüç-42 operasyonu
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