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4 Türk içinde olduğu helikopter kayboldu! Son durum ne?

A Haber
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Giriş: 10.06.2022 13:20
İtalya'nın kuzeyindeki Lucca şehrinden kalkan ve içinde bir pilot ile altı yabancı uyruklu yolcunun bulunduğu helikopter kayboldu. Kayıp 7 kişiden 4’ünün Türk olduğu bu kişilerin Eczacıbaşı personeli olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanlığından da açıklama var. Son gelişmeleri A Haber muhabirleri Dündar Keşaplı İtalya'dan, Kübra Kılıç İstanbul'dan, Arzu Fidanverdi Ankara'dan aktardı.
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