3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini ve 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN