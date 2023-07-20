28 Mayıs seçimlerinin ardından anket sonuçları! Halk güvenilir olduğu için ‘Erdoğan’ dedi

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından Optimar araştırma şirketi yeni bir anket yaptı. Ankette katılımcılara, "Hangi adaya neden oy verdiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar gelecek yerel seçimler için de önemli mesajlar içeriyordu. İşte o sonuçlar...

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