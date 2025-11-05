05 Kasım 2025, Çarşamba

23 yıllık hizmet destanı: AK Parti’nin Türkiye’yi dönüştüren adımları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 13:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği video, 23 yıllık iktidar döneminde Türkiye'nin her alanda yaşadığı köklü dönüşümü gözler önüne serdi. Sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden teknolojiye kadar atılan dev adımların anlatıldığı klipte, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla daha güçlü ve müreffeh bir geleceğin hedeflendiği vurgulandı.
