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21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

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Giriş: 29.08.2020 11:31
Güncelleme:29.08.2020 11:32
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından okulların ertelenip ertelenmeyeceği, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

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