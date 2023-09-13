2024 yılı Hac ön kayıtları başlıyor! Hac ön kayıtları nasıl yapılır?

2024 yılı Hac ön kayıtları bugün başladı. Ön kayıtlar 13 Eylül-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki hacı adayları ne yapmalı. Hac ön kayıtları nasıl yapılır? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan Hac ve Umra Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan değerlendirdi.

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