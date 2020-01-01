2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi

2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi. Doğan ilk bebeklerini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz." dedi. 2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi. Yeni yılın doğan ilk bebeklerini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.



Koca, "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz. 2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz." dedi.