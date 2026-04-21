20 "rüşvet" şüphelisi adliyeye sevk edildi: "Ne koparırsak kar" dediler, yakalandılar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda skandallar bir bir gün yüzüne çıkıyor. 18 Nisan gecesi düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltı sayısı 20’ye yükselirken, teknik takibe takılan 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları ve belediye yöneticilerinin şoförlerinin evinden çıkan yüzlerce hediye çeki kirli ilişkiler ağını deşifre etti. Aralarında Belediye Başkanı ve yardımcılarının da bulunduğu şebekenin, "operasyon gelmeden ne koparırsak kar" diyerek milyonlarca dolarlık vurgun peşinde olduğu belirlendi.