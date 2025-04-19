18 yıl sonra bir ilk: Abbas ve Eş-Şara Şam’da bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 18 yıl aradan sonra ilk kez Suriye’yi ziyaret etti. Şam’da Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile buluşan Abbas, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Görüşmede, Gazze’deki insani durumdan İsrail’in saldırılarının durdurulmasına kadar birçok önemli konu masaya yatırıldı. Liderler ayrıca, yerinden edilme olmadan yeniden inşa süreci ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi için yürütülen temaslara da değindi. İkili, Filistin-Suriye ilişkilerini geliştirmek adına ortak komiteler kurulmasında mutabık kaldı. Abbas’ın bu ziyareti, 2007’den bu yana Suriye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

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