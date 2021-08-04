18 yaş altı Bilim Kurulu’nun gündeminde! 18 yaş altı aşılanacak mı?

Türkiye'de 18 yaşından gün almış herkes aşı olabiliyor. Kovid-19 aşılarının 18 yaş altına uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Konu Bilim Kurulu'nun gündeminde. Nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

Türkiye'de 18 yaşından gün almış herkes aşı olabiliyor. Gözler 18 yaş altında. Bilim Kurulu'nda artı ve eksiler değerlendiriliyor. Ağırlık kazanan görüşlerden biri 18 yaş üzeri vatandaşların aşılarak ağustos sonunda toplumsal bağışıklık oranının artırılması.

Bu sayede 18 yaş altının da aşı olmasa bile hastalıktan korunabileceği belirtiliyor. Toplantılardan öne çıkan bir diğer görüş ise 18 yaş altında kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması şeklinde.

Dünyadaki örnekler de yakından takip ediliyor. ABD ve İngiltere'de 12 yaş üstü gençlerin aşılanması için onay verilirken Almanya'da 12 yaş üstü kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması gündemde. 18 yaş altının aşılanması için ailelerinin de onayı gerekiyor.