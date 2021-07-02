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18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Bugün veriliyor

A Haber
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Giriş: 02.07.2021 09:39
Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açmıştı. Talep eden öğrencilere karneleri ve mezuniyet diploması bugünden itibaren veriliyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

18 milyon öğrenci bugünden itibaren yaz tatiline giriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açmıştı. Talep eden öğrencilere karneleri ve mezuniyet diploması bugünden itibaren veriliyor.

Karne heyecanını anlatan öğrenci "Kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Karnemin iyi çıkacağını düşünüyorum. Çok çalıştım kitap da okudum çok fazla." ifadelerini kullandı.

TELAFİ EĞİTİMİ İÇİN SON GÜN

Maraton yazın da devam edecek. 1,5 yıllık telafi eğitiminin ilk bölümü yaz döneminde uygulanacak. 31 Ağustos'a kadar devam edecek. 5 Temmuz itibariyle de başlayacak. Bugün telafi eğitimine katılmak isteyenler için son gün.

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