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17 sanıklı 'Mossad Ajanlığı' davası! Mossad'ın üçüncü gözü Selçuk Küçükkaya'nın davasına mit raporu eklendi

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 13:29
İsrail istihbaratı için casusluk yaptığı iddiasıyla 17 sanığın yargılandığı davaya mit raporu da eklendi. Raporda cinayet, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçları işlemeyi tasarladıkları yer aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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