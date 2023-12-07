17 sanıklı 'Mossad Ajanlığı' davası! Mossad'ın üçüncü gözü Selçuk Küçükkaya'nın davasına mit raporu eklendi

İsrail istihbaratı için casusluk yaptığı iddiasıyla 17 sanığın yargılandığı davaya mit raporu da eklendi. Raporda cinayet, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçları işlemeyi tasarladıkları yer aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN