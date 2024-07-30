30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
17 İlde

17 İlde "Narkoçelik" operasyonu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 08:43
17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonlarında; 1 ton 331 Kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 103 kişiden 45'i tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
17 İlde Narkoçelik operasyonu
17 İlde "Narkoçelik" operasyonu
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
Gazze’deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Gazze'deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj! Aynısını onlara da yaparız
Erdoğan'dan İsrail’e net mesaj! "Aynısını onlara da yaparız"
CHP’li belediyeler borç batağında!
CHP’li belediyeler borç batağında!
Yol verme kavgasında sürücü darbeden şahıs gözaltında!
Yol verme kavgasında sürücü darbeden şahıs gözaltında!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!
Van’da PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
Van'da PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
Bakan Kacır A Haber’de tarih verdi! TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
Bakan Kacır A Haber'de tarih verdi! TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu!
Maduro’dan zafer konuşmasında ABD göndermesi
Maduro'dan zafer konuşmasında ABD göndermesi
Daha Fazla Video Göster