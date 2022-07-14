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15 Temmuz özel belgeseli! O gece neler yaşandı?

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Giriş: 14.07.2022 16:56
Güncelleme:14.07.2022 16:58
FETÖ’cü hainler 15 Temmuz 2016’da ülkenin silahlarını ve uçaklarını millete doğrulttu 251 kahraman vatan topraklarını korumak için şehit düştü. Darbe girişimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla geri püskürtüldü. Peki o gece neler yaşandı? İşte hikayesi…
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