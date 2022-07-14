15 Temmuz özel belgeseli! O gece neler yaşandı?

FETÖ’cü hainler 15 Temmuz 2016’da ülkenin silahlarını ve uçaklarını millete doğrulttu 251 kahraman vatan topraklarını korumak için şehit düştü. Darbe girişimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla geri püskürtüldü. Peki o gece neler yaşandı? İşte hikayesi…

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