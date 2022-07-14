14 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
15 Temmuz özel belgeseli! O gece neler yaşandı?
FETÖ’cü hainler 15 Temmuz 2016’da ülkenin silahlarını ve uçaklarını millete doğrulttu 251 kahraman vatan topraklarını korumak için şehit düştü. Darbe girişimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla geri püskürtüldü. Peki o gece neler yaşandı? İşte hikayesi…