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130 haneli Pazarcık'ın Büyüknacar Köyü’nde sadece 20 ev kaldı

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 11:42
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Köyü’nde depremden sonra 130 evden 20'si ayakta kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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