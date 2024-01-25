- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
10 yeni engelsiz yaşam merkezi
MADDE BAĞIMLILARI İÇİN 'BAHAR EVLERİ'
İçinde müzik okulunun da olduğu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.
10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.
• Engelli istihdamı artırılacak
• Engelsiz spor kulübünün branş sayısı artırılacak.
• Engelsiz şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak
• İstanbul Kart'la engellilere avantajlı hizmetler sağlanacak
İŞ GARANTİLİ ZANAATKAR EĞİTİMLERİ
İstanbul'la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.
TÜM ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM
Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.
Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.