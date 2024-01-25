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10 yeni engelsiz yaşam merkezi

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Giriş: 25.01.2024 14:03
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi.

MADDE BAĞIMLILARI İÇİN 'BAHAR EVLERİ'

İçinde müzik okulunun da olduğu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.

10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

• Engelli istihdamı artırılacak

• Engelsiz spor kulübünün branş sayısı artırılacak.

• Engelsiz şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak

• İstanbul Kart'la engellilere avantajlı hizmetler sağlanacak


İŞ GARANTİLİ ZANAATKAR EĞİTİMLERİ

İstanbul'la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.


TÜM ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM

Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.

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