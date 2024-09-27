27 Eylül 2024, Cuma
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10 ilde PKK'ya ağır darbe! Terör inleri imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde PKK’lı teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik Gürz-17 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.