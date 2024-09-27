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10 ilde PKK'ya ağır darbe! Terör inleri imha edildi

10 ilde PKK'ya ağır darbe! Terör inleri imha edildi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 08:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde PKK’lı teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik Gürz-17 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.
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Terör inleri imha edildi
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