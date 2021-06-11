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Türkiye EURO 2020’de sahne alıyor | A Milli Takım açılış maçında 22’de İtalya ile karşılaşacak
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.