Türkiye EURO 2020’de sahne alıyor | A Milli Takım açılış maçında 22’de İtalya ile karşılaşacak

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.