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Türkiye EURO 2020’de sahne alıyor | A Milli Takım açılış maçında 22’de İtalya ile karşılaşacak

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Giriş: 11.06.2021 11:31
Güncelleme:11.06.2021 11:32
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.
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