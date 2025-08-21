21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Zincir marketlerde yeni dönem! Marketlerin içinde 'Cumhur Reyonu' kurulacak
Zincir marketlerde yeni dönem! Marketlerin içinde ’Cumhur Reyonu’ kurulacak

Zincir marketlerde yeni dönem! Marketlerin içinde 'Cumhur Reyonu' kurulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 10:43
Gıdada fahiş fiyatlara karşı yeni bir formül gündemde; Cumhur reyonu projesi. Proje kapsamında Türkiye genelinde sayıları 55 bini bulan zincir marketlerin içinde "ucuz reyonlar" açılacak. Yani zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturulacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zincir marketlerde yeni dönem! Marketlerin içinde ’Cumhur Reyonu’ kurulacak
Borsa İstanbul’dan tarihi rekor!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!
Memur ve emeklisi ne kadar zam alacak?
Memur ve emeklisi ne kadar zam alacak?
Küresel ticaret devi: Kahve
Küresel ticaret devi: Kahve
Marketlerin içinde ’Cumhur Reyonu’ kurulacak
Marketlerin içinde 'Cumhur Reyonu' kurulacak
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar!
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar!
Emekli maaşına bloke konulabilecek!
Emekli maaşına bloke konulabilecek!
Memur-emekli zammına ilişkin son kulisler
Memur-emekli zammına ilişkin son kulisler
Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?
Memur ve emekli maaşları için yeni düzenleme mi olacak?
BIST 100 endeksi son 1 yılın zirvesinde!
BIST 100 endeksi son 1 yılın zirvesinde!
Balonlar 11 ülkeye ihraç ediliyor
Balonlar 11 ülkeye ihraç ediliyor
Süreç nasıl işleyecek? A Haber’de anlattı
Süreç nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı
Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama
Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster