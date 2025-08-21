Zincir marketlerde yeni dönem! Marketlerin içinde ’Cumhur Reyonu’ kurulacak

Gıdada fahiş fiyatlara karşı yeni bir formül gündemde; Cumhur reyonu projesi. Proje kapsamında Türkiye genelinde sayıları 55 bini bulan zincir marketlerin içinde "ucuz reyonlar" açılacak. Yani zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturulacak.

