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Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor! Hangi ürünlerin satışı zorunlu olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 10:39
Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor. Peki 1 Ocak'tan itibaren hangi ürünlerin satışı zorunlu olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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