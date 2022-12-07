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Zincir mağazalar kararı Resmi Gazete'de: Verileri Ticaret Bakanlığı'na aktaracaklar

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Giriş: 07.12.2022 00:18
Zincir mağazaların satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sitesine aktarılmasına karar verildi. Buna göre; tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Bakanlığın sistemine bildirecek.
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