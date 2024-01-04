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Zamlı memur maaşları kesinleşti! Ortalama memur maaşı 37 bin 334 TL oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 10:12
Memur zammı belli oldu. TÜİK aralık ayı enflasyon oranını duyurdu. Bununla beraber Ocak 2024 memur enflasyon farkı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri bu rakama ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaşı hesaplama tabloları netleşti. Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında durumu değerlendirdi.
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