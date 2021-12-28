Yeni nasıl savaş aracı: Döviz! Çarpıcı itiraf: Ekonomik tetikçiyken işim buydu

Yeni nesil savaşların arasında artık ülke ekonomilerine saldırılar başta geliyor. Dövizi silah olarak kullanan ekonomik tetikçiler, ülkeleri para piyasalarını bozarak güçsüzleştirmeye çalışıyor. Tehdit altında bırakıyor. Peki bu döviz operasyonu nasıl yapılıyor? Detaylar Perde Arkası haberimizde...

Ani ve hızlı kur artışları, finansal manası olmayan keskin ekonomik değişiklikler... Döviz, günümüzde bir silah olarak kullanılıyor.

Bir dönem bu işi yapanlar ise, çarpıcı itiraflarda bulunuyor.

John Perkins, "Ben ekonomik bir tetikçiyken, benim işim buydu. Baskı, tehdit ve rüşvet kullanarak ülkelerin ekonomilerini manipüle etmeye yardım etmek." ifadelerini kullandı.

Perkins, "Hiçbir şüphem yok ki ABD ve belki AB üyeleri Türkiye ekonomisini manipüle etmeye çalışıyrolar" dedi.