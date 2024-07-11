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Yeni kök maaş formülü! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 13:40
Milyonların gözünü çevirdiği toplantı... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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