Yeni kök maaş formülü! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonların gözünü çevirdiği toplantı... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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