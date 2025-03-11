11 Mart 2025, Salı
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Vergi kaybı radara takıldı! 120 milyarlık ceza kesildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zekayla milyonlarca mükellefi vergi denetimine tabi tuttu. Bakanlıktan yapılan açıklamada geçen sene radar sistemi ile toplamda 2 milyona yakın mükellefin risk analizine tabi tutulduğu belirtildi. Denetimler bu kez yapay zekayla yapıldı ve 2024 yılında toplamda 120.4 milyar liralık ceza kesildi.