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Vergi kaybı radara takıldı! 120 milyarlık ceza kesildi

Vergi kaybı radara takıldı! 120 milyarlık ceza kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 08:54
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zekayla milyonlarca mükellefi vergi denetimine tabi tuttu. Bakanlıktan yapılan açıklamada geçen sene radar sistemi ile toplamda 2 milyona yakın mükellefin risk analizine tabi tutulduğu belirtildi. Denetimler bu kez yapay zekayla yapıldı ve 2024 yılında toplamda 120.4 milyar liralık ceza kesildi.
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Vergi kaybı radara takıldı! 120 milyarlık ceza kesildi
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