Ürün aynı fiyat farklı!

Bir ürünün fiyatı zaman zaman farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılabiliyor. Peki bu fiyat farklılığının nedeni ne? Bizim bu farklılıkları şikayet etme hakkımız var mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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Bir ürünün fiyatı zaman zaman farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılabiliyor. Peki bu fiyat farklılığının nedeni ne? Bizim bu farklılıkları şikayet etme hakkımız var mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.