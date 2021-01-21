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Ürün aynı fiyat farklı!
Bir ürünün fiyatı zaman zaman farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılabiliyor. Peki bu fiyat farklılığının nedeni ne? Bizim bu farklılıkları şikayet etme hakkımız var mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Bir ürünün fiyatı zaman zaman farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılabiliyor. Peki bu fiyat farklılığının nedeni ne? Bizim bu farklılıkları şikayet etme hakkımız var mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.