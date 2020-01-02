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02.01.2020

Ücretli poşet uygulamasının ardından bir geri dönüşüm uygulaması daha başladı

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle depozitolu olmayan ambalajlı ürünler için üretici ve ithalatçılarından ‘geri kazanım katılım payı’ alınmaya başlanacak. Lastikten aküye, elektrikli eşyadan ilaca, alkollü, alkolsüz içecekten yoğurt ve süte kısaca A’dan Z’ye birçok ürünün ambalajı değerli hale gelecek. Ambalajlar çöp olmaktan kurtulup doğrudan geri dönüşüm sistemine dahil olacak.

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Bir geri dönüşüm uygulaması daha!
Bir geri dönüşüm uygulaması daha!
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