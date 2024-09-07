Türkiye’nin kredi notu ’B+’dan ’BB-’ye yükseldi!

Enflasyona topyekün savaş açan Türkiye’nin son dönemdeki kritik adımları, küresel ekonomide pozitif yankı bulmaya devam ediyor. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe daha yükseltti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN