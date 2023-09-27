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Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatı

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Giriş: 27.09.2023 08:56
Türkiye'den Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.
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