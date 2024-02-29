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Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir büyüyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 19:29
Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Büyüme oranı 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde dört, 2023 yılının tamamında ise yüzde dört buçuk büyüme ile beklentileri aştı. Türkiye büyüme oranında OECD ve G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer alarak küresel ölçekte üst sıralardaki yerini korudu. Kişi başına milli gelir ise 13 bin 110 dolara yükseldi.
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Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir büyüyor!
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