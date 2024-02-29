29 Şubat 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir büyüyor!
Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Büyüme oranı 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde dört, 2023 yılının tamamında ise yüzde dört buçuk büyüme ile beklentileri aştı. Türkiye büyüme oranında OECD ve G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer alarak küresel ölçekte üst sıralardaki yerini korudu. Kişi başına milli gelir ise 13 bin 110 dolara yükseldi.