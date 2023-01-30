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Turkish Cargo, "Dünyada ne görseniz: İstanbul'dan" reklam filmini yayımladı

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Giriş: 30.01.2023 17:01
Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo'nun mega aktarma merkezi SMARTIST'i tanıtan "Dünyada ne görseniz: İstanbul'dan" adlı reklam filmi yayımlandı.
Dünyada ne görseniz: İstanbul’dan
"Dünyada ne görseniz: İstanbul'dan"
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