Turizmde ilk 6 ayda rekor gelir! Yıl sonu hedefi 60 milyar dolar

Turizmde ilk 6 ayda rekor gelir elde edildi. Rakam 24 milyar dolara yaklaştı. Turizmcilere göre 60 milyar dolar hedefi kayıt atına alınacak günübirlik evlerle aşılacak. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN