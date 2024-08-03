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Turizmde ilk 6 ayda rekor gelir! Yıl sonu hedefi 60 milyar dolar

Turizmde ilk 6 ayda rekor gelir! Yıl sonu hedefi 60 milyar dolar

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.08.2024 09:29
Turizmde ilk 6 ayda rekor gelir elde edildi. Rakam 24 milyar dolara yaklaştı. Turizmcilere göre 60 milyar dolar hedefi kayıt atına alınacak günübirlik evlerle aşılacak. İşte detaylar…
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