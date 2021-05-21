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Torba yasa geliyor! Haller ve kooperatifler yasası değişecek

A Haber
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Giriş: 21.05.2021 10:05
Güncelleme:21.05.2021 10:21
Fırsatçılara geçit yok! Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan reform paketi kapsamındaki yasa teklifleri arka arkaya Meclis gündemine taşınacak. Bunlardan ilki ile ilgili çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Teklifte vatandaşın daha ucuz gıdaya ulaşımı sağlayacak önemli düzenlemeler yer alacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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