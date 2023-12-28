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TOKİ 24 ildeki arsaları satışa çıkarıyor! Arsalar hangi illerde satışa çıktı? Arsaların ödeme şartları ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 14:30
TOKİ 24 ildeki arsaları satışa çıkarıyor. O arsalar hangi illerde? Ödeme şartları neler? Filiz Uçan Savaş Ankara'dan detayları aktardı.
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