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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan FIRSATÇILARA uyarı: İdari cezalar uygulanacak

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Giriş: 23.12.2022 16:41
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilip haksız fiyat artışlarına gidenlere karşı uyarılarda bulundu. Bakan Muş, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde en ağır idari cezalar uygulanacaktır.” ifadelerini kullandı.
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