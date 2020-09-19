THY'de örnek yardım projesi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, köy okullarında eğitim gören, uzaktan eğitim alma imkânı olmayan öğrenciler için tablet ve internet bağışı kampanyası başlatan THY Ağrı ofisi çalışanı Cafer Canşi'ye sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür ederek bir video mesaj yayınladı. Üstün, paylaşımında "Çalışma arkadaşımız Cafer Canşi, hayalleri dünyanın sınırlarından geniş 160 kardeşimize tablet hediye ederek onları uzaktan eğitim ile buluşturdu. Türk Hava Yolları ailemizin bireyleri her koşulda milletimiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.