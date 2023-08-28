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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan "faiz" mesajı: Kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam

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Giriş: 28.08.2023 09:16
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan "Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.
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