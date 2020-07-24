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Tarımsal destek ödemeleri Kurban Bayramı öncesi yapılıyor! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu

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Giriş: 24.07.2020 09:42
Güncelleme:24.07.2020 10:24
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destekleme ödemeleri kapsamında, 10 kalemde 358 milyon 204 bin liranın Kurban Bayramı öncesi bugün saat 18.00 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

AnkaraPakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bugün ödenecek tarımsal desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde 358 milyon 204 bin liralık destek bugün saat 18.00 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." ifadesini kullanan Pakdemirli, destek ödeme kalemleri ve miktarlarına ilişkin de bilgi verdi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çiğ süt desteği ödemesi olarak 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira, hububat ve baklagil desteği olarak 4 bin 905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği olarak 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira, dane mısır desteği olarak 522 üreticimize 506 bin lira, katı organik-organomineral gübre desteği olarak 2 bin 391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira, toprak analizi desteği olarak 176 bin lira, mazot gübre desteği olarak 102 üreticimize 74 bin lira, kırsal kalkınma desteği olarak 69 projeye 6 milyon 464 bin lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 9 projeye 880 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere, toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun."

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