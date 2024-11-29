29 Kasım 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: AB'nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: AB'nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2024 11:50
4. Türkiye Tarım Zirvesi bugün (29 Kasım Cuma) Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Turkuvaz Medya tarafından düzenleniyor. Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ihraçtan dönen ürünler hakkında, "Avrupa Birliği'nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz. Bunlar daha gelmeden imha ediliyor. Bazen de burada imha ediliyor." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: AB’nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz
Karayolu ile 71,5 milyar dolarlık ihracat
Karayolu ile 71,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Yumaklı: AB’nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz
Bakan Yumaklı: AB'nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz
TÜİK 2024 3. çeyrek verilerini açıkladı
TÜİK 2024 3. çeyrek verilerini açıkladı
Sahte doları anlama yöntemi ne?
Sahte doları anlama yöntemi ne?
İstanbul’da sahte euro operasyonu
İstanbul’da sahte euro operasyonu
Sahte dolar nasıl anlaşılır?
Sahte dolar nasıl anlaşılır?
Sahte dolar iddialarına soruşturma
Sahte dolar iddialarına soruşturma
Sahte dolar alarmı! BDDK’ya seslendi
Sahte dolar alarmı! BDDK'ya seslendi
2025 pasaport, ehliyet, trafik cezaları harçları...
2025 pasaport, ehliyet, trafik cezaları harçları...
Turizmcilere ucuz kredi müjdesi
Turizmcilere ucuz kredi müjdesi
Asgari ücret görüşmeleri zaman başlıyor?
Asgari ücret görüşmeleri zaman başlıyor?
Asgari ücrette takvim belli oldu!
Asgari ücrette takvim belli oldu!
Daha Fazla Video Göster