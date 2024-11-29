Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: AB’nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz

4. Türkiye Tarım Zirvesi bugün (29 Kasım Cuma) Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Turkuvaz Medya tarafından düzenleniyor. Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ihraçtan dönen ürünler hakkında, "Avrupa Birliği'nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz. Bunlar daha gelmeden imha ediliyor. Bazen de burada imha ediliyor." dedi.