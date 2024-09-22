Tarım Kredi’den çiftçiye özel destek! Tarımsal destek ödemeleri ne kadar?

Çiftçilere destek olmak için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri harekete geçti. Çiftçilerin tarımsal ürünlerinin alımını yapan kooperatif, 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeyle tarımsal girdi satış kampanyası düzenleyecek. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN