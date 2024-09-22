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Tarım Kredi’den çiftçiye özel destek! Tarımsal destek ödemeleri ne kadar?

Tarım Kredi’den çiftçiye özel destek! Tarımsal destek ödemeleri ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 12:59
Çiftçilere destek olmak için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri harekete geçti. Çiftçilerin tarımsal ürünlerinin alımını yapan kooperatif, 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeyle tarımsal girdi satış kampanyası düzenleyecek. İşte detaylar...

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Tarım Kredi’den çiftçiye özel destek! Tarımsal destek ödemeleri ne kadar?
Tarım Kredi’den çiftçiye özel destek! Tarımsal destek ödemeleri ne kadar?
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