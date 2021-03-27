Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi için bugün büyük gün! İkinci skandal: Korsan alarmı

Mısır'da Panama bandıralı Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları sürerken, geminin sahibi şirket yetkilileri geminin bugün akşam saatlerinde yüzdürülmesinin beklendiğini duyurdu. Bugün kaldırılması beklenen gemide ikinci skandal ise korsan alarmı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi havadan görüntülendi.