Suudi Arabistan Yatırım Bakanı: "2030 yatırımlarımızda Türk özel sektörünün bulunmasını çok önemsiyoruz"

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Vizyon 2030 yatırımlarında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini belirterek "Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz. Burada yatırımların farklılaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz." dedi.