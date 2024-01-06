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Son dakika: Ticaret Bakanlığı 58 firmaya cezayı kesti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 14:20
Son dakika... Ticaret Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandı.
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Ticaret Bakanlığı 58 firmaya cezayı kesti
Ticaret Bakanlığı 58 firmaya cezayı kesti
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