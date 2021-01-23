Son dakika: Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Son dakika haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3,6, 2022'de yüzde 3,5, 2023'te yüzde 3,3 ve 2024'te yüzde 3,3 büyüyeceği öngörüldü.