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Son dakika: Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

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Giriş: 23.01.2021 15:10
Güncelleme:23.01.2021 15:13
Son dakika haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3,6, 2022'de yüzde 3,5, 2023'te yüzde 3,3 ve 2024'te yüzde 3,3 büyüyeceği öngörüldü.
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
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