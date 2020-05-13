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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL

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Giriş: 13.05.2020 15:28
Güncelleme:13.05.2020 15:29
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" ifadelerini kullandı. Albayrak, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" dedi.

"MİLLİ GELİRİN YAKLAŞIK YÜZDE 11'İ"

Albayrak, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE DÜNYADAKİ İYİ KONUMDA OLAN ÜLKELERDEN BİRİ"

Öte yandan Bakan Berat Albayrak: "İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir" mesajını verdi.

"COVİD-19'UN ETKİLERİ GİDERİLECEK"

Albayrak, "Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi ve "Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI ADIMLARIMIZIN MADDİ TUTARI 240 MİLYAR TL

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