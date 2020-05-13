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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak DEİK üyeleri ile buluştu |Video

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak DEİK üyeleri ile buluştu |Video

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Giriş: 13.05.2020 16:07
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DEİK üyeleri ile telekonferans yöntemiyle buluştu. Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulunurken "Türkiye olarak sağlam bilançomuz var" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DEİK üyeleri ile telekonferans yöntemiyle buluştu. Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulunurken "Türkiye olarak sağlam bilançomuz var" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI ADIMLARIMIZIN MADDİ TUTARI 240 MİLYAR TL

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