Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak DEİK üyeleri ile buluştu |Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DEİK üyeleri ile telekonferans yöntemiyle buluştu. Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulunurken "Türkiye olarak sağlam bilançomuz var" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DEİK üyeleri ile telekonferans yöntemiyle buluştu. Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulunurken "Türkiye olarak sağlam bilançomuz var" ifadelerini kullandı.