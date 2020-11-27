27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika haberi | Merkez Bankası'ndan flaş karar: Zorunlu karşılık kararı...

Son dakika haberi | Merkez Bankası'ndan flaş karar: Zorunlu karşılık kararı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2020 00:55
Güncelleme:27.11.2020 00:55
Son dakika... Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Merkez Bankası'ndan flaş karar
Merkez Bankası'ndan flaş karar
Başkan Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Başkan Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Vergi borçları ve prim borçları nasıl yapılandırılır?
Vergi borçları ve prim borçları nasıl yapılandırılır?
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi?
Karabağ altını neden önemli?
Karabağ altını neden önemli?
145 yıllık rüya gerçek oluyor!
145 yıllık rüya gerçek oluyor!
Doğru bir zaman değil
"Doğru bir zaman değil"
Ünlü yatırımcıdan Türkiye yorumu
Ünlü yatırımcıdan Türkiye yorumu
Bakan Pakdemirli talimat verdi
Bakan Pakdemirli talimat verdi
Konut ve taşıt kredileri yükselecek mi?
Konut ve taşıt kredileri yükselecek mi?
Faiz kararı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Faiz kararı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Karar piyasalar için bazuka etkisi yaptı
"Karar piyasalar için bazuka etkisi yaptı"
Daha Fazla Video Göster